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A Cairate al via “Il rosa è in Circolo” con Emanuela Signorini

Il Circolo Cooperativo Popolare di Bolladello propone quattro incontri dedicati ad autrici del territorio tra libri, musica e convivialità. Primo appuntamento sabato 30 maggio

Samarate generica generiche

Il Circolo Cooperativo Popolare di Bolladello inaugura una nuova rassegna letteraria dedicata alle autrici del territorio. Si intitola “Il rosa è in Circolo” il ciclo di incontri organizzato con il patrocinio del Comune di Cairate e della Pro Loco, nato dopo il successo della rassegna dedicata ai romanzi gialli proposta lo scorso anno.

Il primo appuntamento è in programma sabato 30 maggio alle 17.30 nella sede del circolo, in via Azimonti 6 a Bolladello di Cairate. Protagonista sarà la scrittrice Emanuela Signorini, che presenterà il romanzo storico “Il sangue nero di Mussolinia”, vincitore di numerosi premi letterari. L’autrice dialogherà con Francesco De Palo, mentre l’incontro sarà accompagnato dalla musica alla chitarra di Roberto Piseddu.

L’evento si svolgerà all’aperto, sotto il glicine del circolo, con ingresso libero. In caso di maltempo la presentazione sarà trasferita all’interno della struttura.

A chiudere il pomeriggio sarà una degustazione gratuita di “Prison Beer”, la birra prodotta dalla cooperativa “La Valle di Ezechiele”, impegnata nel reinserimento lavorativo dei detenuti.

La rassegna proseguirà il 27 giugno con Sarah Pellizzari Rabolini, che proporrà una lettura animata del libro “Viaggio intorno al pomodoro” accompagnata dal pianoforte di Valentino Ronchi.

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Pubblicato il 25 Maggio 2026
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