Riforme, stabilità e premierato: a Varese i big della politica e del diritto a confronto nel format “KF2”

Dopo i caldi mesi di dibattito politico e civile legati al referendum costituzionale sulla riforma della Giustizia, i fari della discussione istituzionale tornano ad accendersi a Varese. Al centro del confronto, questa volta, ci sono i temi caldissimi della proposta di modifica della legge elettorale e la riforma costituzionale del sistema di Governo, con l’introduzione del cosiddetto “Premierato”.

Per approfondire rischi, opportunità e scenari di questi interventi voluti dall’esecutivo per garantire maggiore governabilità, l’Associazione Culturale “Persone e Città” ha organizzato per venerdì 29 maggio 2026 un importante convegno all’interno del proprio format “KF2 – dialoghi di economia, diritto e politica”. L’evento, che gode del patrocinio del Comune di Varese, si propone di fornire alla cittadinanza strumenti critici e di giudizio per incrementare la consapevolezza sociale.

A sottolineare il valore civile dell’iniziativa è l’assessore ai Servizi sociali di Varese, Roberto Molinari, che ha evidenziato come l’incontro offra la preziosa opportunità di stimolare il dibattito e la riflessione affinché la partecipazione alla vita sociale del Paese non sia vissuta solo come un fatto emotivo o d’impulso, bensì come una scelta consapevole, matura e informata.

Il programma e i relatori del convegno

Il simposio si articolerà in tre sessioni distinte, capaci di sviscerare il concetto di “stabilità” sotto il profilo economico, giuridico e strettamente politico.

Sessione I – La stabilità delle regole è un valore? (ore 16:30)

Moderata da Antonio Franzi (Direttore di Radio Missione Francescana), la prima parte esplorerà l’impatto delle regole fisse sul tessuto economico e sociale:

Stabilità economica e investimenti: Francesco M. Renne (faculty CUOA Business School).

Stabilità del sistema finanziario e risparmio: Rita D’Ecclesia (consigliera Consob e Prof. Ordinario alla Sapienza di Roma).

Sistema fiscale ed equità: Francesco Tundo (Prof. Ordinario di Diritto Tributario all’Università di Bologna).

Stabilità del diritto e modelli comparati europei: Francesca Ruggieri (Prof. Ordinario di Diritto Processuale Penale all’Università degli Studi dell’Insubria).

Sessione II – Il valore della stabilità politica in tempi di cambiamento (ore 17:50)

Sotto la moderazione del giornalista Gianfranco Fabi (già vicedirettore de Il Sole 24 Ore), si entrerà nel merito dei tecnicismi delle riforme in cantiere:

Riforma elettorale, cosa e come cambiare: Lino Panzeri (Prof. Associato di Diritto Costituzionale e Pubblico all’Insubria).

Premierato e rappresentatività: Lorenza Violini (Prof. Ordinario di Diritto Pubblico Comparato all’Università degli Studi di Milano).

La politica, il diritto e l’economia: sintesi a cura dello stesso Gianfranco Fabi.

Sessione III – Tavola Rotonda politica (ore 18:40)

Il momento clou del confronto politico e amministrativo sarà moderato da Matteo Inzaghi (Direttore di Rete 55). Attorno al tavolo siederanno esponenti di primo piano dei diversi schieramenti parlamentari e locali per discutere la declinazione pratica delle riforme sulle “Persone e Città”:

Davide Galimberti (Sindaco di Varese – Partito Democratico).

Luigi Marattin (Deputato – Partito Liberaldemocratico).

Andrea Mascaretti (Deputato e Vicepresidente Gruppo FdI alla Camera).

Stefano Benigni (Deputato e Vicesegretario Nazionale di Forza Italia).

Francesco M. Renne (esperto di economia e finanza).