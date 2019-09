Piazza delle Tessitrici, manutenzione in arrivo

Partiranno tra qualche settimana i primi lavori di manutenzione di piazza delle Tessitrici a Malnate.

Una delle priorità del sindaco Irene Bellifemine e della sua amministrazione andrà quindi in porto.

«Per prima cosa – spiega l’assessore ai lavori pubblici Davide Feleppa – sistemeremo delle griglie rotte e il famoso punto di giunzione vicino alle panchine dove da tempo le mattonelle si sono rialzate. Procederemo poi con la riparazione del gradone danneggiato e in seguito con la sistemazione della pavimentazione di sampietrini dove necessario».

Il sindaco Bellifemine aggiunge: «La piazza è un punto di ritrovo molto utilizzato dai cittadini, vogliamo renderla più bella e accogliente partendo dalla necessaria manutenzione. Lavoreremo anche per migliorare il verde e per viverla in nuove occasioni. Penso ad esempio al prossimo periodo natalizio e alla possibilità di godersi la piazza con nuove attività a tema, decorazioni idonee e momenti per la comunità».