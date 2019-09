Più sicurezza per gli alunni: via Dante e via Gramsci chiuse negli orari di ingresso a scuola

Domani, giovedì 12 settembre, sarà il primo giorno di scuola. Dal 2015, negli orari di entrata e uscita delle scuole elementari, vengono già chiuse al transito delle auto le vie Libia e De Mohr.

Questo provvedimento verrà integrato con la chiusura al traffico veicolare delle vie Dante e Gramsci. Le due arterie del centro storico malnatese sono spesso usate dagli automobilisti per evitare il traffico di via Varese nel pezzo della “Curva dei Vagunei”, uscendo dal tratto sottostante il cimitero.

Dopo la richiesta avanzata dal Comitato Centro Storico per aumentare la sicurezza, l’ordinanza vieterà quindi il transito delle auto – dal lunedì al venerdì – dalle ore 7.30 alle ore 8.15 in via Dante e via Gramsci, così da permettere agli scolari di raggiungere la scuola “Battisti” senza correre ulteriori pericoli.

Di seguito l’ordinanza:

DET_ORDI_129_2019