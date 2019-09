I “primi quarant’anni” della Squadra Volontari Antincendio di Gemonio

Con una cerimonia semplice, che ha richiamato in piazza della Vittoria un folto numero di cittadini, la Squadra Volontari Antincendio di Gemonio ha festeggiato i propri 40 anni di attività donando nel contempo un defibrillatore al paese, macchinario posizionato proprio su un lato della piazza centrale nei pressi della chiesa parrocchiale.

La SVAG, da ormai tanti anni inserita nel sistema della Protezione Civile nazionale, ha messo in mostra tutti i propri mezzi nella mattinata di domenica 29 settembre e ha partecipato compatta alla messa officiata in San Rocco dal parroco, don Silvio Bernasconi, che ha messo in risalto la capacità dei volontari di “intercettare” i bisogni del prossimo e di interpretare così in chiave moderna il passo di Vangelo letto nel corso della celebrazione.

Al termine della messa è intervenuto il sindaco, Samuel Lucchini (curiosamente coetaneo della SVAG visto che è nato nel 1979) a fare gli onori di casa e a inaugurare il defibrillatore insieme al presidente dell’Antincendio, quell’Andrea Scaglia che ricopre il ruolo fin dalla fondazione dell’associazione. Tra i presenti anche il maresciallo Notturno della stazione dei Carabinieri di Cuvio e il sindaco della vicina Azzio, Davide Vincenti. Significativi anche i riconoscimenti consegnati dagli stessi soci a quattro persone che hanno dedicato tanto tempo libero all’attività della Squadra: lo stesso Scaglia, il vice presidente Claudio Bodini, il segretario Luciano Cinquarla e Gino Bon, 99 anni, uno dei fondatori del gruppo. L’intervento delle rappresentanti della scuola materna – la presidente Caterina Santoro e l’insegnante Agnese Maggi – e le note del Corpo Musicale Gemoniese hanno incorniciato un evento storico, per una realtà di un paese piccolo ma molto vivace.