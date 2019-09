Primo giorno di università, il benvenuto lo dà il Rettore

E’ stato il Rettore Federico Visconti a dare il benvenuto alle matricole delle lauree Triennali e Magistrali in Economia aziendale e Ingegneria gestionale della LIUC, ieri e oggi 12 e 13 settembre 2019.

Con lo stile unconventional che lo contraddistingue, il professor Visconti passa tra i banchi dell’aula Bussolati, chiacchiera con gli studenti e cita il Blasco in ricordo dei tempi in cui lui era studente, quando “…eran giorni di grandi sogni, eran vere anche le utopie”, per dire che anche oggi dovrebbe essere Stupendo frequentare l’Università.

«Chi entra qui vuole costruire qualcosa –ha ricordato il Rettore- la questione di fondo è vivere una sfida funzionale alla propria crescita professionale. Dovrete essere allenati alla fatica e lavorare insieme ai vostri colleghi. Servono coraggio, energia, passione e noi vogliamo che manteniate la mente aperta al nuovo, al diverso, alle infinite possibilità che riuscirete ad avere. Siamo fieri del modello didattico della LIUC, fatto di casi aziendali, lavori di gruppo, esercitazioni, attività nell’aula sperimentale dell’i-FAB e molti esami ancora orali».

I nuovi studenti sono andati alla scoperta dei luoghi principali dell’ateneo, con una formula itinerante. Suddivisi in gruppi, hanno avuto la possibilità di approfondire i servizi di: biblioteca, diritto allo studio, centro linguistico, attività sportive e associazioni studentesche, tutoraggio.

Spazio, poi, alla presentazione dei principali punti di forza della LIUC, le Relazioni Internazionali e il Career Service, oltre al nuovo percorso sulle soft skills, Life Skills in Action. Non da ultimo, un “momento social” per raccontare i canali di interazione digitale dell’ateneo. In piazza dei Gelsi, infine, il consueto appuntamento con associazioni studentesche, attività sportive e Radio LIUC.