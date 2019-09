Quatar pass e color run, la festa degli oratori è coloratissima

Grande successo per la Color Run di sabato scorso: 425 i partecipanti prevalentemente famiglie con bambini che su un percorso di 2 km hanno trovato anche delle semplici prove di abilità.

57 invece i partecipanti alla Quatar pass che si sono misurati su un percorso di 4 km. In ordine di arrivo sono stati premiati: Virgilio Franchi, Andrea Bonzini, Michele Vanzulli.

Prima donna Luraschi per la categoria under 16 è stato premiato Luca Zoni e 3 ragazze a parimerito. Per la color run i premi sono andati al gruppo più originale “I Draghi” e ai gruppi più numerosi delle classi quinta A e B della scuola Clerici e terza A e B della medesima scuola.