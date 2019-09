I ragazzi della pastorale salutano “The young don” Andrea Tosca

Sabato 31 agosto 2019 in chiesa parrochiale a Gorla Minore alle ore 18:00 si è svolta l’ ultima messa celebrata da don Andrea Tosca che è stato protagonista dell’unità pastorale giovanile che comprende le 5 parrocchie (Marnate, Gorla Minore, Gorla Maggiore, Prospiano e Nizzolina) e dopo 6 anni di vita condivisa con la comunità cattolica locale. Lui seguiva la catechesi dei ragazzi delle medie/superiori e dei giovani ed è molto amato da loro.

Alle ore 21:00 in piazza a Gorla Minore è stato organizzato uno spettacolo dai ragazzi e dai giovani dell’ unità pastorale (dal titolo The Young Don e ispirato alla serie The Young Pope di Sorrentino) per ringraziarlo e per salutarlo per il suo servizio sacerdotale e per la testimonianza che a lasciato all’ interno dell’ unità pastorale.

Nello spettacolo ci sono state numerose scenette fatte dai ragazzi e dai giovani e anche dei numerosi canti. Don Andrea a fine spettacolo ha ringraziato tutti e salutato le numerose persone che sono venute a salutarlo e a ringraziarlo per quello che ha fatto in questi 6 anni.

Don Andrea è stato trasferito in una comunità nel decanato di Saronno in cui seguirà sempre la pastorale giovanile nelle seguenti parrocchie (Lazzate, Misinto, Cogliate, Cascina nuova e Ceriano laghetto). DAl suo posto arriverà don Sefano Borri, coadiutore nella parrocchia di Sant’ Edoardo a Busto Arsizio