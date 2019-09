I rappresentanti dei viaggiatori non demordono: “L’assessore non risponde alle richieste”

I rappresentanti dei viaggiatori Trenord non demordono: servono risposte sugli aumenti ai biglietti “solo treno”.

La questione riguarda chi parte e arriva dentro ai confini delle province di Milano e Monza e Brianza.

«Regione Lombardia ha di fatto delegato a Trenord l’adozione di non meglio precisate “misure compensative”, ben sapendo che l’unica misura veramente compensativa non può che essere, dato il livello degli aumenti tariffari, un corrispondente e deciso miglioramento della qualità dei servizi, allineandosi ai migliori livelli europei. Cosa che ci sembra francamente poco verosimile da attuare contestualmente» scrivono i rappresentanti dei pendolari.

La richiesta all’assessore Terzi per un incontro porta la data del 3 settembre. Ma ad oggi manca una risposta, un incontro convocato: Terzi ha finora tranquillizzato assicurando che saranno trovate – appunto – misure compensative per “sterilizzare” gli aumenti.

«La mancata convocazione della Conferenza del TPL, tavolo al quale sono presenti tutti gli attori del TPL lombardo e che dovrebbe essere un atto dovuto rispetto a modifiche sostanziali dei servizi e del sistema tariffario, che l’assessore regionale Terzi insiste nel non voler convocare, è anche all’origine degli innumerevoli disguidi che si stanno verificando all’atto dell’acquisto o dell’uso dei titoli integrati a danno dei viaggiatori a causa della mancanza di una regia comune tra i vari attori nella gestione dello STIBM».