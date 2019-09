Ribaltamento nella notte sulla superstrada di Malpensa

Incidente stradale con ribaltamento sulla superstrada di Malpensa.

È accaduto alla mezzanotte tra lunedì 2 e martedì 3 settembre, allo svincolo di Castano Sud, in uscita dalla carreggiata proveniente dalla A4 Milano–Torino.

Sul posto è intervenuto il 118 con l’automedica di Varese e due ambulanze da Magnago (foto d’archivio). Alla fine ha avuto bisogno di cure mediche avanzate una 21enne, trasferita in ospedale a Legnano, in codice giallo (vale a dire ferita ma non in pericolo di vita).