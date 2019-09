Il ricco weekend di eventi a Maccagno

Weekend per tutti i gusti quello che sta per arrivare a Maccagno con Pino e Veddasca con almeno tre appuntamenti per il prossimo sabato, oltre al concerto in programma per venerdì sera all’auditorium.

Gli Alpini di Veddasca sul Sasso Corbaro

Sabato 14 settembre 2019 gli Alpini del Gruppo di Veddasca organizzano la tradizionale ascesa al Sasso Corbaro, che con i suoi 1.550 metri non è solo il punto più alto del Comune, di Maccagno con Pino e Veddasca, ma dell’intera provincia di Varese.

Appuntamento sul piazzale della Forcora alle ore 8 e successivo trasferimento a Monterecchio, con fuoristrada messi a disposizione dall’organizzazione.

Alle ore 9,30 è previsto l’arrivo sulla vetta del Sasso Corbaro; poi ritorno a Monterecchio, dove sarà officiata la S. Messa alle ore 11. Il pranzo è previsto alle 12.30 ancora a Monterecchio.

Acquerelli in mostra al Punto d’Incontro

Sempre sabato alle ore 16.30 al Punto d’Incontro di Maccagno (ingresso pedonale da Via Valsecchi 21, complesso Auditorium), si terrà l’inaugurazione della mostra collettiva di Renata Bonzo, Cristina Bracaloni e Simonetta Chierici, dal titolo “La natura in acquerello”. Le tre artiste appartengono all’Associazione italiana acquerellisti e l’esposizione si terrà in memoria dell’amico Giovanni Carabelli, scomparso giusto un anno fa, maccagnese d’adozione e a lungo Presidente del sodalizio.

La mostra resterà aperta fino al 22 settembre, il sabato e la domenica dalle ore 10 alle ore 12.30 e dalle ore 16 alle ore 19.

Ingresso libero.

Concerto del Coro “Città di Luino” a Pino

Ancora sabato 14 settembre 2019 alle ore 21 nella Chiesa dedicata a San Quirico e Giulitta di Pino, il Coro "Città di Luino" diretto dal maestro Andrea Gottardello, terrà un Concerto di fine estate.

La manifestazione è a cura dell'Amministrazione Comunale di Maccagno con Pino e Veddasca, Municipio di Pino. L’ingresso è libero.