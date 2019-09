Riparte entro fine ottobre il cantiere sulla Rho-Monza

La società Milano Serravalle comunica che nelle prossime settimane riprenderanno i lavori di riqualifica della SP46 “Rho-Monza”, dopo il forte rallentamento dovuto a problematiche finanziarie all’interno del raggruppamento temporaneo di imprese affidatarie.

“In tale contesto – spiega una nota della società – Milano Serravalle si è fatta parte attiva nel creare i presupposti per la ripartenza delle attività e procederà in prima istanza al pagamento diretto dei subappaltatori, il che, in accordo con le imprese del raggruppamento, consentirà la riapertura entro la fine di ottobre del cantiere per la realizzazione di un’infrastruttura necessaria e attesa dal territorio”.