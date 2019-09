“Sono di Salvini. Non affittiamo ai meridionali”

Non si affitta ai meridionali. Negli anni ’50 e ’60 del secolo scorso non era inusuale imbattersi in cartelli di questo tipo per le vie delle città del nord Italia e gli slogan antimeridionalisti hanno fatto poi la fortuna della Lega Nord bossiana. Oggi capitan Salvini si dice sovranista e nazionalista, non odia più il tricolore ma c’è qualche elettore dei suoi che invece continua a professarsi contro i “terroni”.

L’ultimo caso riguarda una ragazza foggiana, Deborah Prencipe, convinta di aver trovato una bella casetta a Robecchetto con Induno (per stare più vicina alla propria ragazza che vive già da quelle parti) e che si è trovata di fronte ad una donna che si definisce orgogliosamente razzista e salviniana al punto di negarle un regolare contratto d’affitto solo perchè è nata a Foggia.

La ragazza aveva raggiunto un accordo con la figlia della proprietaria di casa ma, quando la madre è venuta a conoscenza della provenienza geografica della nuova inquilina, è tornata sui suoi passi, accampando scuse. A fronte delle richieste di spiegazioni di Deborah è intervenuta la madre che ha chiarito il vero motivo di questa marcia indietro: «Se vuole una casa se la compri, faccia come noi qui al nord che paghiamo una montagna di tasse» – e via col solito compendio di frasi trite e ritrite sul nord laborioso e il sud pieno di scansafatiche. Fino al punto che la signora tira in ballo il capitano Salvini: «Lo scriva pure che sono salviniana e razzista. Per me i meridionali sono come i rom e i neri. Non li voglio».

La giovane ha denunciato la vicenda sulla sua pagina facebook pubblicando anche gli audio delle conversazioni avute con la signora della quale cela l’identità: «Perchè noi non siamo come loro» – spiega a chi sostiene si tratti di una notizia falsa.