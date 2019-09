Sbagliano la sacca di sangue: muore una donna

Il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, e l’assessore al Welfare, Giulio Gallera, esprimono cordoglio e vicinanza alla famiglia della donna di 84 anni deceduta venerdì scorso all’ospedale di Vimercate a seguito di una trasfusione di sangue.

«E’ urgente e doveroso capire e individuare cosa non ha

funzionato – spiega Gallera – e per questo Regione Lombardia ha attivato immediatamente il Centro Nazionale Sangue, un organismo specifico al quale sono delegate le ispezioni che riguardano l’aspetto trasfusionale. Due specialisti di Regione Lombardia affiancheranno il lavoro degli ispettori in ogni sua fase. Le verifiche prevedono anche l’attivazione immediata di una procedura di ‘Audit’ aziendale, coordinata dal Risk Manager, che dovrà ricostruire tutte le azioni compiute in ospedale, dal ricovero della paziente fino al tragico epilogo».

I PROTOCOLLI DI SICUREZZA ATTIVI IN REGIONE LOMBARDIA

L’identificazione del paziente e la tracciabilità di ogni

prodotto somministrato rappresentano obblighi di legge ben

regolamentati da Regione Lombardia. Ogni Azienda Socio Sanitaria Territoriale ha la possibilità di declinare queste prescrizioni avvalendosi degli strumenti che meglio ritiene: bracciali, codici a barre, microchip.