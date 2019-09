Tutto pronto per la “½ Notte Bianca dei Bambini”

Parabiago saluta l’estate con una nuova edizione della “½ Notte Bianca dei Bambini” che quest’anno si arricchisce di eventi e appuntamenti. Una prima e grande novità, è lo svolgimento della manifestazione il 14 settembre (e non nel mese di giugno) come occasione per salutare l’estate e avviare l’anno con giochi e divertimenti per tutti, con particolare attenzione ai più piccoli.

La ½ Notte Bianca dei Bambini si svolgerà a partire dalle ore 18:30 di sabato 14 settembre in piazza Maggiolini e vie del centro. Gli alunni della scuola professionale Fondazione Clerici, che da anni forma ragazzi nel settore della ristorazione ed elettrico, saranno presenti con laboratori di cucina e attività elettriche da far sperimentare ai bambini.

I bambini avranno la possibilità di decorare a piacimento dei dolcetti che verranno forniti loro, utilizzando pasta di zucchero, formine, frutta, e altre leccornie.

Il settore elettrico, con altrettanta semplicità, aiuterà i piccoli a creare un circuito che consentirà di accendere una lampadina. “Sono semplici momenti esperienziali che permettono di avvicinarsi al percorso dei nostri allievi – spiegano dalla scuola – Nell’occasione saranno proposti come degustazione i nostri leonarducci e, in confezione, saranno proposti con offerta libera. Il ricavato sarà destinato all’acquisto di materiali e strumentazioni per i nostri laboratori.”.

Durante la serata si potrà assistere e partecipare direttamente allo Schiuma Party, un momento molto divertente e del tutto particolare dove trovarsi sommersi dalla schiuma.

Confermati anche i giochi gonfiabili, i trampolieri e il Magic Show. Uno stand sarà proposto da Mondo Bambino grazie all’Azienda So.Le. e uno spazio dedicato al Karaoke e proposto dalla scuola di musica Radaelli, divertirà grandi e piccini.

“La scuola è iniziata e anche i più piccoli hanno terminato le vacanze estive e questa serata di divertimento all’aperto renderà meno impattante la ripresa delle attività invernali – commenta il sindaco Raffaele Cucchi, ricordando le tante novità di questa edizione, come lo “Schiuma Party”, i laboratori di cucina, e la musica e ringraziando il DUC (Distretto Urbano del Commercio), “per l’impegno e la costanza che mette nella realizzazione in questo evento dedicato ai bambini – spiega – Un riconoscimento anche alla Fondazione Clerici per la disponibilità e alla scuola di musica Radaelli per il Karaoke”.