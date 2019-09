Sciopero per l’ambiente, il Ministro scrive alle scuole: “Giustificate le assenze”

Una protesta legittima. Con una nota, il Ministero dell’Istruzione ha invitato le scuole e i docenti a valutare la possibilità di ritenere “giustificata” l’assenza degli studenti venerdì prossimo 27 settembre.

Sono infatti state organizzate su tutto il territorio nazionale delle manifestazione e azioni di sensibilizzazione sul tema dei cambiamenti climatici.

Per tutta la settimana, sono in programma incontri e dibattiti che culmineranno con il 3º Global Strike For Future venerdì 27 settembre. Gli studenti varesini sono in attesa di conoscere i programmi. Per ora è certo l’appuntamento di Milano, da dove il corteo muoverà alle ore 9.

La nota ministeriale afferma: « In previsione dell’ampia adesione degli studenti italiani alle iniziative locali, alle quali molto spesso le istituzioni scolastiche e le associazioni studentesche hanno fornito il proprio supporto organizzativo, l’onorevole Ministro Fioramonti esprime l’auspicio che le scuole, nella propria autonomia, possano considerare l’assenza degli studenti per la giornata del 27 p.v. motivata dalla partecipazione alla manifestazione, utilizzando le ordinarie modalità di giustificazione delle assenze adottate dalle stesse scuole. Si invitano, inoltre, i Collegi dei docenti a valutare la possibilità che tale giornata non incida sul numero massimo delle assenze consentite dal monte ore personalizzato degli studenti, stante il valore civico che la partecipazione riveste».