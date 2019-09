Una scuola per i ragazzi con Asperger, per trovare lavoro

Si chiama Scuola Futuro Lavoro ed è la prima scuola post-diploma in Italia rivolta ai ragazzi con sindrome di Asperger, per aiutarli ad inserirsi nel mondo del lavoro, sperimentando percorsi di autonomia.

Nasce a Milano, in via Ondina Valla 2 angolo viale Cassala 48/1 (zona Iulm), per iniziativa di Massimo Montini, imprenditore (che ha un figlio con la sindrome di Asperger) che è anche finanziatore del progetto, affidato a Lucio Moderato, responsabile scientifico della scuola. La scuola punterà su Graphic design, video making, web design, game design, It per l’industria 4.0, digital fabrication: saranno 72 i posti disponibili.

All’inaugurazione sono intervenuti il sindaco Beppe Sala, gli assessori regionali Melania Rizzoli e Stefano Bolognini, gli assessori comunali Cristina Tajani e Gabriele Rabaiotti, oltre all’attore Enzo Iacchetti.