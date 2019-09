Sulla Via Francisca: tappa a Fagnano Olona

Oggi il tour della Via Francisca è passato da Fagnano Olona.

Il fondovalle fagnanese in cui scorre l’Olona, l’area delle Cascine Balzarine e quella interessata dal torrente Tenore, sono parte del Parco del Medio Olona, parco sovracomunale con sede a Fagnano, comprendente anche parte dei territori di Gorla Maggiore, Gorla Minore, Solbiate Olona, Olgiate Olona e Marnate.

Qui si trova il calendario di tutto il tour, per chi vorrà seguire questo progetto visto che sarà un’occasione per conoscere i luoghi, le persone e le storie che si possono incontrare lungo la via Francisca.

La mappa della tappa che attraversa Fagnano Olona:

Incontriamo Anna, gestore del Casolare del Medio Olona

Elena Catelli è il nuovo sindaco di Fagnano Olona

A raccontarci il territorio è Alice Piras, consigliere della Pro Loco

La presidente della pro Loco fagnenese Macchi Armeda Porta

Visitiamo il B&B La Corte

Ora alla Città dei Calimali

Incontriamo Aurora Bernardi che ha percorso tutta la via Francisca da Costanza a Pavia

Lasciamo Fagnano pronti alle tappe dei prossimi giorni