Sulla Via Francisca: tappa a Lonate Ceppino

Oggi il tour della Via Francisca è passato da Lonate Ceppino.

Oggi Siamo a Lonate Ceppino, comune bagnato dall’Olona e dal suo affluente Bozzone.

Lonate Ceppino si trova dopo Castelseprio, prima di entrare a Cairate. Il tracciato della Via prosegue lungo la ciclabile per poi fare un breve tratto su asfalto subito dopo la vecchia stazione ferroviaria. Si oltrepassa il fiume lasciandosi così l’Olona sulla destra percorrendo poi un bel tratto. Il paese, come per tutti gli altri che si incontreranno, rimane in alto sulla sinistra e c’è anche un sentiero che porta in centro

Qui si trova il calendario di tutto il tour, per chi vorrà seguire questo progetto visto che sarà un’occasione per conoscere i luoghi, le persone e le storie che si possono incontrare lungo la via Francisca.

La mappa della tappa che attraversa Lonate Ceppino:

L’incontro con don Daniele

Incontriamo la camminatrice Linda Marconato

La testimonianza dell’assessore al territorio Renzo Corvezzo

E dell’assessore alla Cultura Clara Dalla Pozza

Lucia Laita è rappresentante del Comitato Artistico Parrocchiale

Con Lucia visitiamo le tre chiese di Lonate Ceppino

La chiesa del Consacrato

Salutiamo Lonate Ceppino