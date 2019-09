Il Tennis Club Malnate festeggia 60 anni

Il tema della festa non poteva che essere “anni ’60” e così sui campi in terra rossa si sono presentati tanti soci e amici in tenuta vintage e racchette in legno per disputare il torneo giallo. Musica a tema e dresscode anni 60 anche per chi non giocava hanno fatto il resto per creare una bella atmosfera divertente.

Un’occasione di festa e ritrovo per i tanti giocatori che si sono affezionati negli anni ai campi di via San Carlo di Malnate, sede del Tennis Club che domenica 29 settembre ha festeggiato i 60 anni.

Nel pomeriggio momento istituzionale con la presenza del delegato provinciale Fit Lombardia Ezio Terreni e del sindaco Irene Bellifemine, che ha elogiato il lavoro del direttivo composto da Stefano Veronesi (presidente), Mauro Dal Bosco (vicepresidente), e consiglieri Chicco Realini, Maurizio Vernizzi, Fabrizio Volpe, Matteo Borghi, Romeo Roncoroni, Diego Caimi.

Subito dopo, le “premiazioni speciali” volute dal presidente Stefano Veronesi, dal vice Mauro Dal Bosco e da tutto il consiglio. Sono stati “investiti” della carica di Presidente Onorario tutti gli ex presidenti che si sono susseguiti negli anni e che hanno sempre mantenuto un legame sportivo e affettivo col club: i presidenti Francesco Borghi, Giancarlo Bottinelli, Adriano Veronesi, Adalberto Dal Bosco, Renato Rancati, presenti alla manifestazione, sono stati premiati con la simbolica “vestizione” con il gilet logato TCM realizzato per l’occasione.

Fondato nel 1959 per volere dell’adiacente Parrocchia il TCM ha portato a Malnate molti giocatori della provincia grazie ai suoi rinomati campi in terra rossa. Dal 2014 la gestione è passata a un gruppo di amici appassionati di tennis che su questi campi ci sono cresciuti e che non volevano vederlo in disuso. Con grande passione hanno riavviato il club anche grazie alla fondamentale collaborazione con Junior Tennis Club di Concagno che dal 2015 si occupa della scuola tennis per bambini e adulti.