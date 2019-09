Terza età, iscrizioni aperte per i corsi amatoriali

Dieci corsi il lunedì, cinque il martedì. E ancora, sei il mercoledì, otto il giovedì e nove il venerdì.

Totale trentotto opzioni, suddivise in quattro Centri anziani comunali della città. Tornano anche per l’autunno-inverno 2019/2020 le proposte dedicate alla terza età: si va dal cucito al ballo, dal disegno alla lingua francese passando per la storia di Varese. Le iscrizioni sono aperte presso la segreteria del Centro di via Maspero da lunedì 30 settembre a venerdì 11 ottobre, mentre i corsi andranno dal prossimo 14 ottobre al 25 gennaio 2020.

«Queste opportunità – afferma l’assessore ai Servizi sociali Roberto Molinari – sono un segno concreto dell’attenzione che abbiamo verso tutti i cittadini varesini, a partire dalle fasce di età più fragili. Nessuno viene lasciato solo e, anzi, i corsi rappresentano un ottimo modo per costruire rapporti e interazioni».

Per iscriversi è necessario recarsi alla segreteria del Centro anziani di via Maspero. Indispensabile per l’ammissione ai corsi, inoltre, è il rilascio della tessera di iscrizione del Comune di Varese (euro 5,00); della tessera Associazione Volontari Anziani (Ancescao, euro 8,00. Solo per coloro che frequenteranno le attività al centro di via Maspero); del contributo di euro 12,00 stagionali per ogni corso.

Tutti i corsi centro anziani autunno inverno 2019_2020