Torna il “Boia che trail”, trecento coppie di atleti in gara

Torna il Boia che trail: la gara “a coppie” che è uno degli appuntamenti più attesi dai podisti del Varesotto (foto: Gianni Ragazzoni).

«Siamo alla quarta edizione di questo evento di trail running all’interno del suggestivo parco della Valle del Boia» dice Marco Longhin, tra i capofila di una organizzazione che mette insieme Pro loco Besnate e Val del boia Running Team, con la collaborazione dei Borghi di Besnate e il patrocinio del Comune e del Parco della Valle del Boia.

«Anche quest’anno sono attesi 600 atleti a comporre le 300 coppie ammesse. Il percorso è stato leggermente modificato, reso ancor più “muscolare” ed e’ stato allungato portando la distanza a 15km da percorrere rigorosamente in coppia».

Partenza e arrivo saranno come sempre da piazza Mazzini alle ore 17.00 di sabato 7 settembre, mentre il pasta party con musica live si svolgerà subito dopo l’arrivo dell’ultima coppia, all’interno dell’orario.

«La condivisione esalta la passione è da sempre lo slogan della manifestazione che nasce appunto dalla passione per lo sport in ambiente naturale con la finalità di divertirsi, di valorizzare lo sport e la rete sentieristica del parco della valle del boia, ma con un risvolto benefico…quest’anno a favore di “operation smile”. Tra le novità ci piace segnalare l’iniziativa “plastic free”. Tagliato il traguardo gli atleti non riceveranno una medaglia da finisher, ma un bicchiere ecologico da utilizzare direttamente al ristoro finale, permettendo cosi di risparmiare oltre tremila bicchieri di plastica che vengono normalmente consumati per dissetarsi dopo la gara. Questo gadget andrà a comporre un pacco gara, compreso nel costo iscrizione, davvero unico e ricco di gadget e di una splendida t-shirt tecnica celebrativa, oltre ovviamente al buono pasto».

Pochi i pettorali ancora disponibili, info e iscrizioni sul sito www.valledelboia.it