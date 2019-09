Torna Business in relax: i Giovani imprenditori allargano la rete

Torna dopo la pausa estiva “Business in relax”, appuntamento che si rinnova ogni primo giovedì del mese organizzato dai Giovani Imprenditori di Confcommercio provincia di Varese.

La sede è quella ormai definitiva, “La Nuvola” di via Passerini 16 a Tradate. Il format è quello collaudato, ideato con successo dal Gruppo guidato dal presidente Mattia Valassina, ovvero dialogo, confronto e intervista con un manager e un imprenditore. Il tutto in modo molto informale e rilassato. «Offriamo – spiega Valassina – l’opportunità di conoscersi, fare rete, creare opportunità di business, trovare risposte, condividere e soprattutto rilassarsi prendendosi una serata per sè».

Il menù della serata del 5 settembre, a partire dalle 20.45, prevede una “pillola” introduttiva con Giovanni Bottinelli dal titolo “Conoscere per risparmiare. Come migliorare in termini economici la propria azienda”; a seguire l’intervista a Diego Trogher della Td Group, nonché vicepresidente della banca BCC.

Come sempre, al termine spazio alle domande: manager e imprenditori saranno a disposizione per dare risposte e soprattutto per dare consigli a chi intende intraprendere un percorso simile al loro.