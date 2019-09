Torna a Busto il Giro d’Italia di Handbike, ecco dove passerà

E’ tutto pronto per la sesta tappa del Giro d’Italia di HandBike, la gara nazionale per atleti diversamente abili.

Per l’occasione, domenica 8 settembre la Città si tingerà di rosa, grazie al supporto organizzativo del teatro Sociale “Delia Cajelli” e i patrocini del Comune e della Fondazione Comunitaria del Varesotto.

«Ringrazio il comitato organizzatore per l’importantissima occasione di sport e di inclusione che offrirà alla città l’8 settembre – osserva il sindaco Emanuele Antonelli che darà il via alla gara insieme all’assessore Gigi Farioli – Sarà una giornata intensa, ricca di emozioni e di spunti di riflessione; sarà bello fare il tifo e applaudire i tanti atleti che si metteranno alla prova per le vie della città, sarà commovente ammirare il loro coraggio, il loro spirito agonistico, la loro capacità di non arrendersi mai e arrivare al traguardo sapendo di aver fatto tutto il possibile e anche di più. Sono certo che Busto saprà cogliere questa occasione e non mancherà di essere presente e di sostenere con il suo affetto tutti i partecipanti».

Anche il neo assessore allo Sport, Laura Rogora esprime la sua vicinanza all’evento «perché coniuga sport, educazione e inclusione sociale» e si rammarica di non poter essere presente alla partenza della tappa in quanto impegnata, anche come atleta, nella Busto – Scopello, la manifestazione ciclistica in programma proprio domenica (al via alle 8.00 da via Alberto da Giussano), una giornata in cui lo sport sarà assoluto protagonista.

La partenza è prevista intorno alle 10.30 dal museo del Tessile. Al termine della gara, alle ore 12.00 circa, sarà possibile pranzare con gli atleti. A conclusione della manifestazione ci saranno la premiazione e l’estrazione dei premi della sottoscrizione. Altri dettagli della giornata saranno resi noti sabato mattina, 7 settembre, nel corso di una conferenza stampa in programma al teatro Sociale alle ore 10.30.

Per l’evento è stato emesso un provvedimento di sospensione del transito e della sosta veicolare dalle ore 8 alle ore 13 sul seguente percorso: A. Volta – A. Zappellini – F.lli d’Italia – P.zza Garibaldi – D. Crespi – Trento e Trieste – Mazzini – Dante – Plebiscito – dei Mille – Magenta – S. Pellico – Rimembranze – Assisi – Palestro – Manzoni – San Michele – Volta.

In allegato la mappa del percorso.

Si raccomanda di non convergere con i veicoli privati nell’area della manifestazione e si confida nella collaborazione di tutti per la buona riuscita della giornata. Per qualsiasi informazione è possibile contattare il comando di Polizia locale al numero 800098713.