Alla scoperta della Lombardia con locomotiva a vapore e treno storico

Da Milano al Lago di Como a bordo di un suggestivo treno d’epoca, con la possibilita’ poi di raggiungere Lecco via Bellagio usando un piroscafo storico.

Un vero e proprio “itinerario storico del vapore lombardo” i prossimi due appuntamenti (8 settembre e 6 ottobre) con il Lario Express, l’offerta di turismo ferroviario finanziata dalla Regione Lombardia. E il 13 ottobre debutta il servizio verso il Lago Maggiore (qui trovate le info specifiche).

La principale novità del 2019 è stata l’attivazione del ‘Lario Express’ che da Milano porta a Como e da qui a Lecco. Oltre alla Milano-Como, il tragitto prevede il transito sulla Como-Lecco, la linea che attraversa la Brianza con fermate previste anche a Cantù, Brenna, Anzano, Merone, Casletto e Molteno. Acquistando il biglietto integrato treno + piroscafo è possibile viaggiare a bordo della nave d’epoca Concordia in alternativa al tragitto ferroviario da Como a Lecco.

Gli itinerari verso il Lago d’Iseo erano già stati attivati nel 2018 e sono stati confermati nel 2019: in particolare il “Sebino Express” riguarda la tratta da Milano per Paratico-Sarnico, mentre la tratta da Brescia per Iseo e Pisogne prende il nome di “Iseo Express”.

È allo studio per la prossima stagione 2020 un nuovo itinerario verso la sponda lombarda del Lago Maggiore. Una corsa di ‘anteprima’ per Luino si terra’ il prossimo 13 ottobre.

Regione Lombardia ha messo a disposizione per i treni storici 500.000 euro l’anno attraverso Ferrovienord, di cui quest’anno 280.000 per il servizio e la restante parte per i lavori di manutenzione dei convogli d’epoca.

«Abbiamo reso il servizio dei treni storici da sporadico a strutturale, con un calendario di corse distribuite dalla primavera all’autunno: gli ottimi riscontri avuti finora, con i viaggi effettuati in primavera e in estate, certificano la bonta’ del progetto messo in campo con Fondazione Fs e Ferrovienord. E ora proseguiamo nell’ampliamento del progetto coinvolgendo anche il Lago Maggiore» ha spiegato l’assessore regionale a Infrastrutture, Trasporti e Mobilità sostenibile, Claudia Maria Terzi.

PROGRAMMA DI FINE ESTATE / AUTUNNO:

– Sebino Express (22 e 29 settembre), con partenza da Milano Centrale verso le sponde occidentali del Lago di Iseo, a

Paratico Sarnico, percorrendo la ferrovia turistica che parte da Palazzolo dell’Oglio.

– Lario Express (8 settembre e 6 ottobre), con partenza da Milano Centrale e destinazione Como e Lecco, con possibilita’ di

viaggiare sul piroscafo ‘Concordia’. Sempre per il Lario Express sono previste due corse aggiuntive autunnali (27 ottobre e 17

novembre) con partenza da Milano Centrale e destinazione Como e Lecco via treno.

– Iseo Express (15 settembre) con partenza da Brescia e arrivo a Pisogne, sulle sponde orientali del lago.

– Luino Express, anteprima della stagione 2020 (13 ottobre) con partenza da Milano Centrale e arrivo a Luino, in concomitanza

con una giornata di “porte aperte” al museo ferroviario del Verbano.