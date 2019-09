Arriva il treno a vapore per il Lago Maggiore

Il treno è sempre il treno, si sa. Quello a vapore ha anche più fascino, l’abbiamo visto e documentato più volte negli ultimi anni.

I viaggi sono occasionali, ma piacciono sempre e sono più frequenti ora grazie all’opera della Fondazione Fs, che valorizza il patrimonio storico delle Fs.

E il Lago Maggiore -sponda piemontese o sponda lombarda – sta diventando sempre più spesso meta di viaggi a vapore, con gruppi stranieri o, come in questo caso, attraverso la fondazione Fs. Luino, Arona, Stresa sono le località raggiunte in questi ultimi anni.

Prossima occasione: il “Luino Express” del 13 di ottobre. In partenza da Milano Centrale alle 8.50, ferma anche a Rho Fiera, a Legnano, a Busto Arsizio, a Gallarate (con sosta di 40 minuti, buona per ammirare locomotiva e carrozze in legno), a Sesto Calende, a Laveno Mombello. Poi il capolinea a Luino, con la sua splendida stazione internazionale, che ricorda i fasti del turismo d’un tempo (ci sarà anche una mostra di modellini).

Treno di rientro: partenza alle 17.25, con le stesse fermate dell’andata (arrivo a Gallarate 19.22, a Milano Centrale 21.00). Prenotazioni dal 7 ottobre sul sito www.trenitalia.com, nelle biglietterie e le self service in stazione, nelle agenzie di viaggio abilitate.

Qui trovate tutti gli orari e le info.