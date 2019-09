Trieste – Openjobmetis di fronte nel posticipo, live su VareseNews

Seconda giornata per la Legabasket Serie A e posticipo della domenica sera per la Openjobmetis che – dalle 20,45 – fa visita all’Allianz Dome di Trieste per sfidare gli alabardati capitanati da Daniele Cavaliero. VareseNews racconterà la partita azione dopo azione con il consueto liveblog, già disponibile da venerdì sera con notizie, curiosità e con il sondaggio pre-partita. Per intervenire è possibile scrivere nello spazio commenti o usare gli hashtag #direttavn e #triestevarese su Twitter. Per visualizzare al meglio il liveblog, CLICCATE QUI.