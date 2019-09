“Tutti in natura” per osservare, disegnare e imparare

Una domenica pomeriggio “Tutti in natura” all’Oasi della Palude Brabbia che aderisce alla manifestazione promossa dalla Lipu a livello nazionale per celebrare gli alberi e “imparare ad amare e rispettare i nostri polmoni naturali”.

Passeggiate, laboratori e diverse attività per grandi e piccini si svolgeranno nell’arco della giornata, a partire dalle ore 15 con ritrovo al presso il Centro Visite di Inarzo (in via Patrioti 22).



E…SPERIMENTO

Attività rivolta a bambini indicativamente dagli 8 ai 12 anni

Quali sostanze interagiscono nella fotosintesi clorofilliana? Cosa succede ad una foglia in acqua?

Com’ è fatto un fiore visto al microscopio? Usando la chimica i bambini avranno la possibilità di scoprire i magici processi che si celano dietro la dura corteccia di un albero, nel cuore del legno, fino alla punta delle foglie e oltre, verso i suoi fiori e frutti.

MILLE COLORI



Attività per bambini dai 4 ai 7 anni

Come madre Natura i bambini realizzeranno insieme un grande albero con elementi naturali: tappi di sughero, pennelli, spugne, mani. Tutte le tecniche sono ammesse: aggiungeranno personalità all’opera d’arte.

AMICO ALBERO ED ERBE SELVATICHE

Immersi nella natura in compagnia di un agronomo esperto, tra laboratori e visite guidate, in un percorso per riscoprire il valore ecologico e gli usi legati agli alberi della riserva, alla scoperta dell’affascinante mondo delle piante.

Grazie all’aiuto di Rossella Aresi i partecipanti impareranno a riconoscere le erbe selvatiche commestibili che vivono nei nostri prati.

Le visite guidate si articoleranno in due turni: ore 15 e 16.30.

Attività per adulti e ragazzi.

DISEGNO NATURALISTICO

Laboratorio guidato da Marea Capa e rivolto ad adulti e ragazzi (dai 13 anni in su) alle prime armi, dove imparare a riprodurre con la tecnica dell’acquarello fiori, alberi e altri elementi naturali.

Due turni, alle ore 15.00 e alle 16.30.

L’iniziativa è propedeutica ai due workshop a tema in programma per il 5 e 9 ottobre, sempre nell’Oasi della Palude Brabbia.

Si consigliano scarponi.

In caso di maltempo l’evento sarà rimandato a domenica 29 Settembre.

Per info e prenotazioni scrivete una mail a: oasi.brabbia@lipu.it oppure chiamare i numeri 0332-964028 o 393 9153897.