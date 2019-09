Tutti in sella domenica per Bimbimbici

L’Associazione genitori Venegono (AGeV) ha da sempre un cuore green, come dimostrano alcune

iniziative già collaudate come il pedibus. In occasione della settimana della mobilità sostenibile, promossa dalla Commissione Europea dal 16 al 22 settembre, AGev propone la settima edizione di Bimbimbici che si svolgerà nel pomeriggio di domenica 22 settembre, con partenza alle ore 15 da piazza San Giorgio a Venegono Superiore.

Tutti possono agire nel quotidiano in favore di una mobilità più sostenibile e AGeV lo ricorda anche in questa occasione partecipando così, in modo originale, ai festeggiamenti della Comunità Pastorale Beato Alfredo Ildefonso Schuster per il benvenuto a Don Luca.

“La colorata carovana di biciclette di ogni età – premi per il più giovane, il più vecchio, la famiglia più numerosa e il costume più bizzarro – accompagnerà così Don Luca in un percorso lungo le vie di Venegono Superiore e Inferiore alla scoperta dei due paesi”, spiegano i promotori.

Bimbimbici, evento nazionale organizzato dalla Federazione Italiana Amici delle Bicicletta e poi declinato a livello locale, vuole inoltre sollecitare la collettività a una riflessione sulla necessità di creare zone verdi e piste ciclabili per una migliore qualità della vita.