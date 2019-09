Ultimo test: Openjobmetis – SAM Massagno

Ultima partita di precampionato per la Openjobmetis di Attilio Caja che ospita alla Enerxenia Arena la formazione ticinese del SAM Massagno, serie A svizzera. Regolarmente in campo anche Josh Mayo che ha recuperato dal leggero infortunio di due settimane fa a Parma. Palla a due alle ore 20,30 e aggiornamenti in questo articolo al termine di ogni periodo di gioco.

PRIMO PERIODO

Due penetrazioni vincenti di Tambone (schierato in guardia nel quintetto) e Mayo e una tripla di Vene aprono il 7-0 biancorosso in avvio, appena limitato dai primo punti biancoblu. A metà quarto (altra bomba di Vene) è +8, poi tocca al super-veterano Slokar ricucire lo strappo con 5 punti in fila. La difesa elvetica però è burrosa, così Peak e Ferrero la tagliano in due così come Jakovics prima che la sirena suoni proprio sulla sua tripla: 26-14.