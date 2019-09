«Uscite tutti dal Centro Commerciale», ma è un falso allarme

Il suono che annuncia l’evacuazione, i responsabili della sicurezza che invitano i clienti a recarsi fuori dall’edificio in maniera composta, come è avvenuto.

Solo che in tanti questa mattina, giovedì, all’interno del Centro commerciale Campo di Fiori di Gavirate si sono chiesti cosa stesse succedendo.

Che il fatto non fosse grave lo si è capito quasi subito: niente fumo, niente ambulanze o vigili del fuoco ma anzi l’annuncio all’altoparlante, pochi minuti dopo: «È stato un falso allarme, potete rientrare, Ci scusiamo con la clientela».

Ma cosa è successo? Tutto è dipeso da un test sulla sicurezza del cinema multisala posto all’ultimo piano della struttura. Il punto è che il sistema è stato ideato per far percepire il suono d’allume del cinema – approfittando del fatto che non vi erano spettacoli in programma questa mattina – in tutto il centro commerciale.

Un particolare probabilmente sfuggito al manutentore, che ha così fatto scattare tutte le procedure di sicurezza, puntualmente entrate in funzione, obbligando però la temporanea evacuazione durata una decina di minuti.