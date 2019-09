Da Varese alla Svizzera, auto sovietiche in parata sulle orme del generale Suvorov

Una curiosa parata, dalle solide fondamenta storiche, ha attraversato Varese e portato in sfilata ai Giardini Estensi un plotone di macchine d’epoca sovietiche.

Si è trattato della sfilata storica “Suvorov”, che ha preso il via dall’Italia diretta in Svizzera con le automobili storiche dell’ex URSS in marcia da domenica 22 al 26 settembre.

Un’iniziativa che nell’occasione del 220esimo anniversario ripercorre l’itinerario del glorioso comandante russo Alexander Suvorov.

La sfilata è organizzata dalla Casa d’Aste Egorov’s Auction House e dal tour operator russo “TUI Russia e CSI” per un progetto che viene realizzato con il patrocinio del Ministero degli Affari Esteri della Russia e dell’Agenzia Federale di turismo della Russia (Rosturism). Il Comune di Varese si è reso disponibile ad accogliere ufficialmente l’inizio di questa importante manifestazione.

Tra le autovetture esposte c’erano le iconiche GAZ-21, GAZ-24, VAZ-2107 e altre. La macchina più vecchia tra quelle partecipanti alla sfilata è la GAZ-M20 “Pobeda”.

Il corteo è partito a mezzogiorno. I partecipanti alla sfilata con le loro autovetture non solo visiteranno i luoghi delle battaglie combattute da Suvorov lungo il suo itinerario in Svizzera, ma parteciperanno anche a una serie di cerimonie commemorative sui monumenti ai soldati russi al San Gottardo in Svizzera – accanto alla Capella dei caduti e al Ponte del Diavolo, nelle gole di Schöllenen. Il finale della sfilata è previsto per il 26 settembre nella città svizzera di Linthal.