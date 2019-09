Via al piano asfaltature, otto le vie coinvolte

Centomila euro di investimenti per nuove asfaltature su otto vie di Somma Lombardo. È stato redatto ad agosto il nuovo piano di intervento del Comune che prevede cantieri il rifacimento del manto stradale e della relativa segnaletica orizzontale.

I lavori interessano per lo più strade a basso traffico veicolare quindi con interferenze e qualche inconveniente temporaneo per lo più con i soli residenti.

Nel prospetto compilato dai tecnici è descritto nel dettaglio l’intervento su ognuna delle vie interessate che sono via Visconti, IV novembre, Gallidabino, De Amicis, Amendola, Pastrengo, Traghetto e Rebaglia.

Eccolo nel dettaglio:

Via Visconti

Via Visconti è una importante strada che collega la zona Peduzza/Moncarletto con Corso Europa. Attualmente sono presenti avvallamenti, vecchi tagli strada e crepe. È prevista la riasfaltatura dell’intersezione tra Via Visconti e Via Moncarletto/Diana/Croce della Pietra.

Via IV novembre

Il tratto oggetto d’intervento è quello che va dall’uscita del parcheggio della Stazione all’intersezione con Via Medaglie d’Oro. Nel 2005 tale tratto è stato oggetto di ampliamento della rete fognaria, con successivo ripristino dello scavo con binder.

La strada presenta oggi numerose crepe e discontinuità tra la parte riasfaltata e il resto della sede stradale.

Si prevede pertanto la riasfaltatura a tutta sezione.

Via Gallidabino

Si tratta di una strada sita incentro storico, nelle immediate vicinanze del Palazzo Comunale. La porzione all’intersezione con Via Rughetta presenta numerose buche chiuse con asfalto a freddo, crepe e avvallamenti. È necessaria la riasfaltatura a tutta sezione.

Via De Amicis, traversa

È una strada secondaria nel rione Mezzana Superiore, esattamente di fronte al parco Beltramolli. La pavimentazione in asfalto/calcestruzzo è ammalorata –anche a causa dell’installazione di cantieri per ristrutturazione di porzioni di case nei primi anni 2000 – con porzioni ormai sterrate in cui è cresciuta anche vegetazione spontanea. Si rende necessario intervento di pulizia, sistemazione del fondo e riasfaltatura.

Viale Amendola

Si tratta di una strada secondaria in zona residenziale che si immette direttamente su Via Briante. A partire dal 2010 circa è stata oggetto di numerose costruzioni (villette) con conseguente intervento di vari enti per l’esecuzione di allacciamenti.

Attualmente le condizioni del manto stradale sono pessime, rendendo necessario intervento di riasfaltatura a tutta sezione e per tutta la lunghezza della strada.

Via Pastrengo, traversa

Trattasi di strada secondaria nel quartiere San Rocco. La pavimentazione è ammalorata –anche a causa dell’installazione di cantieri per ristrutturazione di porzioni di case nei primi anni 2000 – con porzioni ormai sterrate in cui è cresciuta anche vegetazione spontanea. Si rende necessario intervento di pulizia, sistemazione del fondo e riasfaltatura.

Via Traghetto

La strada sita in frazione Coarezza è stata interessata dal rifacimento della rete idrica da parte di Alfa Srl. Attualmente è pavimentata con asfalto tout-venant/binder; è necessaria riasfaltatura a tutta sezione per tutta la lunghezza della strada.

Via Rebaglia

La strada sita nel quartiere San Rocco, collega Corso Repubblica con Via Giusti. Sono presenti vecchi tagli strada, ragnatelature del manto stradale e rappezzi con asfalto a freddo che rendono necessaria la riasfaltatura a tutta sezione e per tutta la lunghezza della strada.