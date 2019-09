Via la centralina Arpa, il Comune recupera quattro posti per auto elettriche

Per tanti anni ha certificato l’inquinamento sullo stradone, ma ora se ne va definitivamente: nella mattina di martedì 3 settembre il Comune di Saronno ha demolito della centralina di rilevazione della qualità dell’aria ex ARPA di via Marconi.

La centralina era stata installata nei primi anni novanta ed è stata utilizzata fino al 2017, quando Arpa ha comunicato al Comune che sarebbe stata dismessa. Da lì la decisione dell’Amministrazione di procedere con la rimozione fatta coincidere con la realizzazione di nuovi servizi per una mobilità sostenibili: i lavori infatti prevedono che la centralina verrà sostituita con quattro parcheggi dedicati alla mobilità elettrica e con due colonnine di ricarica che verranno gestiti da due operatori differenti.

«Prosegue l’opera dell’Amministrazione comunale di ampliamento dei servizi per una mobilità sostenibile» dice il sindaco di Saronno, Alessandro Fagioli. «Questo intervento rientra infatti nel bando ministeriale dedicato proprio alla ‘mobilità sostenibile casa-scuola e casa-lavoro di cui fa parte, tra l’altro, anche il progetto del car pooling che sta avendo risultati eccellenti grazie anche all’impegno e alla collaborazione degli studenti saronnesi».