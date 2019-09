A Villa Panza un laboratorio dedicato alla scrittura manuale

Una giornata per riscoprire il valore e la bellezza della calligrafia a Villa e Collezione Panza. Il Fai – Fondo Ambiente Italiano organizza l’appuntamento nella bella villa varesina per domenica 29 settembre con due appuntamenti, in collaborazione con l’Associazione Calligrafica Italiana aperti ad adulti, bambini, famiglie e appassionati.

I laboratori sono due, uno per ragazzi e uno per adulti. Il primo è a cura di Mattia Bonora, dal titolo “Dalla punta alla matita”. E la descrizione del corso dice: “noteremo come una scrittura nata intorno al 1400 nel nostro paese, sia ancora cosi versatile e moderna ai giorni nostri. Utilizzeremo sia uno strumento a punta tronca che una semplice matita, evidenziando come è possibile scrivere delle lettere simili ma con alcune grandi differenze. Affronteremo poi diversi fattori, da come si impugna uno strumento nel modo corretto, a come poter ottenere una scrittura leggibile e armoniosa.”

Il corso per adulti invece, prende il titolo di “Dalla penna al pennino”, a cura di Silvia Mandelli. La descrizione del corso: “Impareremo ad utilizzare alcuni movimenti base che semplificano la scrittura corsiva realizzata con la penna, cercando così di rendere più fluida e leggibile la nostra grafia. Attraverso un percorso a ritroso, partendo dalla biro impareremo la fluidità della scrittura corsiva, per arrivare poi a sperimentare la stessa grafia con il pennino a punta sottile, introducendo un piccolo fattore in più: la pressione.”

I laboratori su prenotazione saranno alle ore 15.00 e 16.30 della durata di 45 minuti.

Alle ore 16.30 e alle ore 18.00 sarà invece l’occasione per scoprire la collezione permanente con una visita guidata speciale dal titolo “Andamento Lento” in cui i visitatori osserveranno le opere della Collezione Panza prendendosi il tempo necessario per scoprire gli inaspettati processi creativi degli artisti soffermandosi sulle tecniche utilizzate da artisti come Ruth Ann Fredanthal e Phil Sims che, come fossero una scrittura manuale, rivelano l’identità di chi scrive. Si analizzerà anche la gestualità di Max Cole che con una ripetizione infinita di piccoli tratti verticali realizzati a mano, uno ad uno, con inevitabili variazioni e meravigliose imperfezioni completa le sue tele, ma anche l’opera concettuale di Ian Williams.

PROGRAMMA

Laboratori su prenotazione: ore 15.00 – 16.30 della durata di 45 minuti

Visita guidata speciale alla collezione permanente alle ore 16.30 e alle ore 18.00

Orario di apertura della Villa: 10.30 – 20.30

Informazioni e prenotazioni: 0332.283960 – faibiumo@fondoambiente.it.