Volontariato in festa con “Vedano dona”

Sabato 28 settembre ritorna “Vedano dona”, evento organizzato dai volontari delle associazioni e dei gruppi vedanesi impegnati, con la loro attività, nel campo della solidarietà, del volontariato e del dono.

La manifestazione ben si colloca fra tutte quelle che, sul territorio nazionale, vengono promosse, con la regia dell’Istituto Italiano della Donazione (I.D.D.), per sottolineare la ricorrenza del “Giorno del Dono”, istituito nel 2015 e posto in calendario il 4 ottobre, giorno dedicato a San Francesco, patrono d’Italia.

Anche quest’anno, con il patrocinio del Comune di Vedano Olona e la partecipazione speciale dell’Istituto Comprensivo Scolastico “S. Pellico”, l’appuntamento per tutti sarà in Piazzetta della Pace, dalle ore 10 alle 18, per una giornata tutta particolare da trascorrere all’insegna della bellezza del Dono, nelle sue tre dimensioni: dono di denaro, dono di tempo e donazione biologica.

Come nelle precedenti quattro edizioni vedanesi, presso i gazebo e i banchetti associativi, saranno illustrate le attività svolte in paese dalle associazioni e dai gruppi e dalle istituzioni e saranno presentati i progetti di volontariato al fine di promuovere, sensibilizzare e coinvolgere la popolazione nella cultura e nella pratica del Dono.

Animeranno e renderanno attrattiva la giornata, con musica, canti, balli, giochi ed intrattenimenti, alcuni gruppi artistici straordinari, quali: Associazione di Promozione Sociale “La Piuma di Dumbo”, con le storie suonate e laboratori per bambini; il coro “I CantaVedano”, con canti della tradizione popolare; “L’Orchestra Veratelli”, con brani di musica dal mondo; “I Rami di Fyo”, street band dall’impronta soul blues, dal cuore sudamericano; il Centro Rieducazione Equestre “L’Arca del Seprio”, con pony e asinello e infine, in chiusura, “The Rockers”, con musica Rock under 18 hand made. Introdurrà le esibizioni anche con riflessioni sui temi della giornata, la presentatrice Simona Bramanti.

Alle 12, in piazzetta della Pace sarà inaugurata un’installazione artistica di Franco Trinchinetti con un migliaio di immagini di Vedano Olona elaborate dal fotografo, che nel Giorno del dono ha voluto fare questo regalo al suo paese.

Prendendo inoltre spunto dalla tradizionale “Festa dei Nonni”, allestita, per domenica prossima, dal Centro Sociale “Villa Spech”, sarà poi organizzata, entro breve e sempre nell’ambito delle manifestazioni per il “Giorno del Dono”, una serata di incontro pubblico, in Villa Aliverti, con a tema: “il volontario d’eccellenza di ogni famiglia: il nonno”. L’evento vedrà l’illustrazione di uno studio di ricerca realizzato dalla Reale Mutua Assicurazione sui nonni varesini.

“Vedano Dona” si conferma di nuovo come un’iniziativa di spessore, che vede, anche quest’anno, una grande adesione da parte di associazioni, gruppi ed enti del territorio: Avis Comunale di Vedano Olona OdV (con Admo e Aido), Amevo. – Associazione Micologica Ecologica Vedano Olona, Associazione Fiera di San Pancrazio, Auser Insieme Circolo Vela, Banco Alimentare – non solo pane, Caritas Ambrosiana Vedano Olona, Centro Sociale “Villa Spech”, Comitato Palio Vedano Olona, Comune di Vedano Olona, Cuorieroi per Bambini Eroi, Giovanna e Loris Onlus, Istituto Comprensivo Statale “S. Pellico”, Pro Loco Vedano Olona, Protezione Civile, Scuola di Lingua Italiana per Stranieri, Unitalsi, Volontari Fondazione Poretti e Magnani.