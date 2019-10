Addio al sig. Piero, il “signore della gomma”

Si è spento Piero Cermesoni, per tutti l’uomo “della gomma”.

Con il suo negozio in corso Moro a Varese aveva servito per 76 anni la città con tutti i prodotti di plastica e gomma.

La chiusura della saracinesca era stato un momento triste per tutti. Così il suo ritorno, in occasione della mostra di progetti degli studenti del Politecnico, aveva commosso tutti, a iniziare proprio da lui che in quel negozio era entrato come garzone nel 1941 per poi continuare da titolare.

I funerali si svolgeranno sabato mattina alle 10.30 nella chiesa di san Michele Arcangelo di Bosto.

LA STORIA DEL SIGNOR PIERO CERMESONI