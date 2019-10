Agrimornago, buona la prima: “Grazie a tutti è stato un successo”

Domenica a Mornago si è svolta la prima edizione della manifestazione agricola Agrimornago, organizzata e gestita dalla ProLoco in collaborazione con il Gruppo Alpini di Mornago.

Per la parte Agricola e Zootecnica l’organizzazione è stata curata dal progetto “a Scuola di Fattoria” che ha organizzato la presenza dei diversi animali della fattoria, portati da diversi allevatori della provincia, ed inoltre ha gestito la realizzazione di vari percorsi tematici di intrattenimento per bambini per tutta la giornata. Momenti di spettacolo e dimostrazioni con cani e cavalli si sono susseguiti per tutto il giorno intrattenendo i visitatori, importante è stata la presenza e collaborazione con “Fare Ambiente Lombardia” presente con i loro volontari, guardie zoofile, ed istruttori cinofili.

Fin da metà mattinata la manifestazione ha visto l’arrivo e la presenza di numerosissimi visitatori ed in crescendo fino alla conclusione della giornata.

Molte le associazioni ed enti coinvolti del comune e del territorio, in primis, l’amministrazione comunale che ha aperto la manifestazione con il taglio del nastro che ha dato il via ufficiale alla festa, inoltre protezione civile, La Varesina Emergenza, Polisportiva Vinago, Torretta Pizza, Scuola materna e gruppo dei carabinieri in congedo hanno presenziato e contribuito all’ottimo svolgimento della domenica di festa.

A completare l’offerta proposta ai visitatori una ricca presenza di bancarelle con i diversi prodotti alimentari venduti direttamente dai produttori agricoli varesini ed a complemento stand di artigianato e manufatti locali.

I momenti più rappresentativi sono stati la Santa Messa ed a seguire la benedizione degli animali e dei mezzi agricoli, dimostrazione di tosatura manuale, caseificazione con filatura mozzarelle e consegna ai bambini del primo sale ed infine il giro bimbi su cavalli e pony.

Gli alunni delle scuole primarie di Mornago e Crugnola sono stati coinvolti attivamente , in accordo con le insegnanti, ed hanno realizzato un disegno dal titolo “la Mia Fatoria” che è stato esposto in visione per tutto il giorno; presente anche la Scuola Superiore di Agraria di Somma Lombardo con loro stand e con gli studenti presenti in supporto ai percorsi tematici.

Gli organizzatori ringraziano i visitatori e tutta la squadra organizzativa dell’evento.