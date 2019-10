Alla Casa di Marta si svela la Campagna Tende di Avsi

“Giòcati con noi. Generazioni nuove, protagoniste del mondo”. È questo il titolo della 30° edizione della Campagna nazionale “Tende” di Fondazione AVSI che verrà presentata a Saronno attraverso l’incontro con l’esperienza di Marco Trevisan, responsabile di AVSI del Sostegno a distanza di Kampala in Uganda.

Nell’ambito delle diverse iniziative organizzate in zona, il “Gruppo Amici di AVSI – Saronno”, in collaborazione con Casa di Marta, propone un appuntamento aperto a tutti. Martedi 5 novembre, alle ore 21 presso Casa di Marta a Saronno (Via Petrarca 1 angolo Via Piave) sarà possibile vivere un’importante serata per presentare e lanciare nel Saronnese la campagna nazionale di solidarietà “Tende 2019/2020”, un’iniziativa promossa per il 30° anno consecutivo da Fondazione AVSI che vede coinvolti, da Natale a Pasqua, migliaia di volontari in centinaia di iniziative in tutta Italia.

Campagna che nel Saronnese vivrà come di consueto il suo evento più importante con il presepe vivente di Saronno nel pomeriggio di domenica 22 dicembre in piazza Libertà. La serata avrà come protagonista speciale e testimone AVSI Marco Trevisan, Program Manager per AVSI sostegno a distanza in Uganda, che porterà l’esperienza diretta di come AVSI opera quotidianamente in modo concreto per rispondere e condividere le esigenze più importanti di chi ha più bisogno.

Non si è mai troppo lontani per incontrarsi. E mai troppo vecchi per desiderare novità. E’ dall’incontro di queste due certezze che trae energia, Giòcati con noi, la nuova Campagna Tende di AVSI che ogni anno promuove conoscenza di realtà drammatiche e raccolta fondi. Sosterrà sette progetti che “cambiano” la geografia perché ci avvicinano a chi vive oltre oceano, oltre il Mediterraneo o anche solo in una altra città, e quindi ci permettono di immedesimarci più facilmente in chi cerca di uscire da povertà, guerra, abbandono, pervivere in pienezza.

La campagna si propone come di consueto di raccogliere fondi in modo da poter fornire un aiuto concreto a migliaia di persone in forte difficoltà in diverse aree del mondo, con progetti di cooperazione allo sviluppo rivolti in particolare all’educazione, soprattutto verso bambini e ragazzi. Grazie a questa campagna di solidarietà, AVSI ha potuto realizzare, nel corso degli anni, 150 progetti in 30 Paesi di tutto il mondo. Fondazione AVSI, da 46 anni, infatti, promuove e sostiene progetti di aiuto allo sviluppo sia delle aree economicamente più povere ed emarginate del pianeta sia relativamente a situazioni di grave emergenza sociale.

Fondazione AVSI realizza progetti di cooperazione allo sviluppo con particolare attenzione all’educazione e opera in tutto il mondo grazie a un network di 35 enti, soci fondatori, e di oltre 700 partner. Cardine di ogni progetto è la difesa e valorizzazione della dignità della persona.

I progetti della Campagna Tende 2019-2020

– Libano/ Fada2i- Il mio universo

Partecipa alla costruzione della casa AVSI, un centro di accoglienza e convivenza per i profughi siriani e le comunità libanesi.

– Brasile/ L’agricoltura a KM 0 nel cuore dell’Amazzonia

Sostieni la scuola dove si impara a coltivare la terra amandola e rispettandola.

– Sostegno a distanza/ Non si è mai troppo lontani per incontrarsi

Accompagna un bambino in difficoltà nel suo percorso di crescita.

– Mozanbico/ Giovani protagonisti

Favorisci l’accesso al mondo del lavoro di 200 ragazzi e ragazze di Maputo.

– Venezuela/ Io non sono solo

Milioni di persone hanno lasciato il paese. Aiuta i giovani che vogliono restare e gli anziani rimasti soli.

– Siria/ Ospedali Aperti- lll anno di solidarietà

Garantisci cure gratuite e di qualità ai siriani più poveri.

– Italia/ La casa allargata per condividere i bisogni

Sostieni 300 famiglie bisognose, italiane e straniere.

Diventiamo una generazione nuova quando da operatori, staff sul terreno, donatori e sostenitori lasciamo che il cambiamento in atto coinvolga anche noi.

Giòcati con noi

Per ulteriori dettagli sulla Fondazione AVSI, sui progetti sostenuti con la Campagna Tende 2018-2019 e sulle modalità per effettuare offerte e donazioni www.avsi.org.