Autunno in piazza: la felicità sostenibile

Annullare una manifestazione a causa del maltempo è doloroso soprattutto per coloro che sono stati i protagonisti dell’organizzazione, i volontari della Pro Loco, gli espositori, gli agricoltori, gli espositori del loro ingegno e creatività, le associazioni ambientaliste e culturali, che avevano dato la loro disponibilità a rendere la nostra manifestazione un momento di conoscenza e cultura, sociale e ambientale, l’Amministrazione Comunale per il suo patrocinio, i sui dipendenti che avevano attivato tutte le procedure per una perfetta riuscita dell’iniziativa, gli artisti di Liberamente, la Parrocchia che ci ha permesso l’utilizzo del teatro.

Siamo riusciti lo stesso a rendere una giornata di pioggia felicemente sostenibile … proponendo alla cittadinanza momenti importanti che hanno visto protagonisti i bambini, con il laboratorio “Le sculture nel bosco incantato”, a cura di Eliana Perosin, i giovani e meno giovani, con il corso sul corretto uso e manutenzione della bicicletta a cura di Ferrovienord-FNMGroup.

Non ci sono limiti o confini irraggiungibili quando gli interessi e gli obiettivi sono comuni, quando il donare è rendere felici gli altri; nonostante tutto una giornata di pioggia si è rivelata comunque una giornata di “felicità sostenibile”.

Pro Loco di Gerenzano