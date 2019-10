Banfi: “Nevica sui puffi”

Nota del consigliere comunale indipendente Francesco Banfi in merito all’atto di vandalismo sulle strisce pedonali di piazza dei Mercanti a Saronno

Stavolta gli anarchici stupiscono per l’inventiva e la creatività del ripitturare le strisce di piazza dei Mercanti.

La loro azione si inserisce nel discorso relativo i modi di utilizzare la piazza, ma inevitabilmente fa parte dell’argomento più vasto della gestione dei parcheggi su cui l’amministrazione Fagioli senza un quadro generale sta rendendo tutto più “puffoso”: tutto blu. Gli anarchici hanno fatto nevicare sui puffi Fagioli, rimasti seppelliti.

Le puffose telecamere del Grande Puffocchio inquadrano la piazza del mercato da un decennio: non avranno quindi difficoltà ad individuare i responsabili dell’accaduto notturno. In special modo considerando che non hanno individuato chi ha ridipinto il murales della piazza… in orario diurno.

Francesco Banfi, consigliere comunale indipendente di Saronno