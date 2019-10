Bonus pubblicità, perché scegliere VareseNews

Imprese, lavoratori autonomi ed enti non commerciali hanno tempo fino al 31 ottobre per procedere alla compilazione e trasmissione delle domande per prenotare il c.d. “Bonus pubblicità 2019”, il credito d’imposta sulla pubblicità.

Come funziona il bonus

Il credito d’imposta è calcolato nella misura del 75% del valore incrementale degli investimenti pubblicitari effettuati o da effettuarsi nell’anno in corso, superiori almeno dell’1% rispetto a quanto investito nel 2018.

I termini

La domanda di prenotazione per l’accesso al Bonus pubblicità 2019 è telematica ed è disponibile online dal 1 al 31 ottobre 2019. L’apposita procedura si trova nella sezione dedicata sul sito dell’Agenzia delle Entrate.

In seguito, dal 1 al 31 gennaio 2020, per confermare la “prenotazione” effettuata, dovrà essere inviata (sempre telematicamente), la “dichiarazione sostitutiva” relativa agli investimenti effettuati nell’anno 2019.

