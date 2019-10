Caronnese, Legnano e Castellanzese in trasferta

Prosegue senza sosta il campionato di Serie D, che nel fine settimana (19 e 20 ottobre ore 15.00) vedrà in scena l’ottava giornata per il Girone A e la nona invece per il Girone B.

GIRONE A

VERBANIA – CARONNESE

Dopo aver ritrovato la vittoria, la Caronnese cercherà continuità. Domenica i rossoblu saranno di scena al “Pedroli” di Verbania contro una formazione che sta avendo qualche problema a ingranare. Se i ragazzi di mister Roberto Gatti sono alle porte della zona playoff con 11 punti, i piemontesi sono invece penultimi con appena 4 punti.

8a GIORNATA: Chieri – Ghiviborgo; Casale – Real Forte Querceta; Fossano – Lavagnese; Ligorna – Lucchese; Prato – Vado; Savona – Bra; Seravezza Pozzi – Fezzanese; Verbania – Caronnese; Sanremese – Borgosesia. CLASSIFICA: Fezzanese 15; Prato, Ghiviborgo 13; Chieri, Sanremese 12; Fossano, Caronnese, Casale, Real Forte Querceta 11; Borgosesia 10; Seravezza Pozzi 9; Savona, Ligorna 8; Lucchese 7; Lavagnese, Vado 6; Verbania 4; Bra 3.

GIRONE B

SEREGNO – CASTELLANZESE

Ritrovati i tre punti grazie alla bella vittoria contro il Ponte San Pietro, la Castellanzese affronterà domenica una trasferta molto insidiosa. Il Seregno punta in alto e attualmente è secondo in classifica a due punti dalla Pro Sesto capolista. I neroverdi però dovranno andare al “Ferruccio” convinti delle proprie possibilità, cercando di ripetere l’ottima prestazione di una settimana fa.

VILLA VALLE – LEGNANO

La sconfitta interna contro la Pro Sesto è stata un colpo duro da digerire per il Legnano, ma i lilla vogliono rimanere nelle zone nobili della classifica e quindi cercheranno di espugnare il campo di Villa d’Almè. I bergamaschi padroni di casa non hanno iniziato bene il campionato e dopo otto giornate hanno messo in graduatoria solo 6 punti.