Civiche benemerenze, “ecco perché voteremo no alla mozione di SiAmo”

Riceviamo e pubblichiamo il comunicato del Movimento 5 Stelle Fagnano Olona

In merito alla mozione che il capogruppo di SiAmo Fagnano, Marco Baroffio, presenterà nel prossimo Consiglio comunale, quando chiede di non transigere rispetto alle regole, trova il MoVimento 5 Stelle assolutamente d’accordo. È davvero grave che possa verificarsi una fuga di notizie anche per le benemerenze civiche ed è altrettanto preoccupante il perdurare di questa serie di problematiche riscontrate con il regolare rispetto delle procedure burocratiche.

Siamo però, altresì, in disaccordo rispetto alla pretesa di invalidare tutto l’iter, poichè questa decisione penalizzerebbe ingiustamente i pretendenti alla civica benemerenza che, sicuramente meritano.

Voteremo assolutamente NO alla mozione presentata dall’altra lista di minoranza per i motivi suddetti, ed anzi, chiederemo all’intero Consiglio comunale di seguire le nostre intenzioni, in modo da poter premiare i vincitori, ma anche per poter arrivare con forza e determinazione a fare luce sulla situazione e soprattutto sul/sui responsabile/i che ha/hanno permesso questa fuga di notizie.

Il Movimento 5 Stelle Fagnano Olona

Consigliere Comunale Walter Lomi