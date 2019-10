Con l’auto nell’anfiteatro

No, non è una installazione artistica. Battuta o precisazione necessaria, considerato che si è in un museo d’arte contemporanea, dove non mancano le provocazioni.

Ma l’auto nell’anfiteatro del museo Maga di Gallarate è frutto di un errore di manovra.

È successo nella tarda serata di martedì 15 ottobre, verso le 23.30. Un attimo di clangore, poi un po’ clamore nel tentativo di rimuovela. L’auto incastrata ha finito per bloccare il passaggio anche di un’altra auto che era entrata nel cortile del museo ed in attesa di uscire, dopo l’evento della serata.

«L’installazione – ci spiega un lettore con ironia – è rimasta lì tutta la notte e questa mattina verso le 10,30 è arrivato un mezzo pesante giallo», che con impegno e fatica ed attrezzatura idonea ha rimesso su quattro ruote il veicolo.

Va detto che non è la prima volta che succede (vedi qui): forse è opportuno predisporre segnaletica più visibile, per evitare che si ripeta. «Non ci sono cartelli che indicano il divieto di accesso alle auto, ma considerati gli spazi non vedo motivo di accesso». Anche perché l’arrivo al museo dal cortile rappresenta – esso stesso – un pezzo della visita.