Il Consiglio Comunale ha approvato il Pums

Nel consiglio comunale di lunedì 30 settembre è stato approvato il Pums, il piano urbano della mobilità sostenibile.

Un progetto fortemente voluto dall’amministrazione comunale, che ha l’ambizione di rivoluzionare la viabilità a Malnate, rendendo più sicure le strade cittadine mettendo al centro pedoni e ciclisti.

Riassume il sindaco Irene Bellifemine: «È un piano che rivoluzionerà nell’arco di 10 anni la viabilità di Malnate, ma già dai primi lavori in programma farà la differenza mettendo al centro pedoni e ciclisti per rendere la città più vivibile e sostenibile per i cittadini. Grazie a Giuseppe Riggi, mente e braccio di questo ambizioso progetto, Piero Battaini, Olinto Manini, Jacopo Bernard, Davide Feleppa, Samuele Astuti, agli uffici e alle minoranze che hanno collaborato. Grazie ai cittadini che scegliendomi come sindaco hanno permesso la continuità con la passata amministrazione e un altro passo verso la realizzazione di questo progetto».

Durante il consiglio di lunedì 30 settembre il tema è stato lungamente trattato tra i consiglieri comunali; al termine della discussione sono state votate prima le controdeduzioni alle osservazioni; le forze di minoranza – Lega e Fratelli d’Italia – si sono astenute dopo aver esposto nel corso del consiglio le proprie perplessità, mentre la maggioranza ha votato a favore.

La seconda votazione ha riguardato il Pums nel suo complesso. I consiglieri della Lega (presenti il capogruppo Cassina e i consiglieri Negro e Regazzoni) si sono astenuti, Sandro Damiani – capogruppo di Fratelli d’Italia – ha votato contro mentre la maggioranza unita ha approvato.