Convegno al Circolo sullo sviluppo psicosessuale in età evolutiva

Sabato 12 ottobre, dalle 9 alle 13, è in programma presso l’Ospedale di Circolo di Varese in via Borri 57 il convegno intitolato Trasformazioni in età evolutiva. Lo sviluppo psicosessuale, rivolto non solo a medici, psicologi, neuropsichiatri ed educatori, ma anche a genitori e famigliari di ragazzi adolescenti.

Lo sviluppo del bambino e dell’adolescente è per definizione connesso a trasformazione corporea e psicologica, allo sviluppo psicosessuale, tra inciampi, ostacoli e progressioni positive. La giornata si propone di favorire lo sviluppo di pensieri attorno all’approccio psicoanalitico e terapeutico psicodinamico, rivolto a bambini adolescenti e genitori, sul tema dello sviluppo psicosessuale ed emotivo.

Interverranno psicoanalisti e psicoterapeuti da anni interessati al dibattito attorno al tema dello sviluppo psicologico. L’iniziativa, realizzata dall’ASST Sette Laghi in collaborazione con Villa Santa Maria SCS, Centro Multiservizi di Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza, si colloca nell’ambito della formazione in relazione al progetto regionale NPIA: Intervento integrato nell’urgenza psicopatologica in adolescenza.