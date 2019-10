“Dalla consapevolezza ai fatti”, ad Angera una serata con la Rete per il Clima del Verbano

A un mese di distanza dal Global Climate Strike, la Rete per il Clima del Verbano chiama i cittadini e le amministrazioni locali all’azione. “Passare dalla consapevolezza ai fatti” è il titolo dell’incontro organizzato alle ore 21:00 di questo venerdì, 25 ottobre, in sala consiliare ad Angera. Prima di un ampio spazio dedicato dal dibattito, tre saranno gli interventi sul cambiamento climatico a cura del comitato culturale del JRC, di Fulvio Fagiani e di Alessandro Paladini Molgora, sindaco di Angera, città aderente a RCV, ovvero la Rete per il clima del Verbano.

«Pochi ormai dubitano che il riscaldamento globale sia in corso» dichiara RCV, di cui fanno parte anche Legambiente e le associazioni I Care e Aiace.

«Chi non conosce i rapporti scientifici se ne convince anche solo per gli eventi di questa estate, dall’Artico alla Siberia, alle temperature record delle città europee. Ma la risposta concreta tarda a venire. In questi mesi alcuni fatti aprono possibilità inedite, il summit dell’ONU, gli scioperi globali dei giovani, le promesse della nuova Commissione europea e alcuni punti del programma di governo. Possiamo combinare l’azione dal basso, nei comportamenti individuali e nelle politiche locali, con le decisioni a livello nazionale e globale».

Il programma della serata:

21 – Apertura

21,15 – I cambiamenti climatici – S.Rossi – senior scientific officer al CCR

21,40 – Piani per conseguire gli obiettivi climatici – F. Fagiani

22,00 – Iniziative locali e proposte d’azione – Alessandro Molgora, sindaco di Angera

22,15 – Dibattito