Una domenica per orientarsi tra fasce e pannolini

Fasce e pannolini lavabili: due strumenti utili ai futuri e ai neo genitori e cui saranno dedicati altrettanti workshop a cura della Pannolinoteca da 0 a 100 nella giornata di domenica 20 ottobre in Sala Nevera, in occasione della V edizione del BioFestival olistico “Fai un salto” (in Sala Nevera dal 18 al 20 ottobre)

Babywearing, ore 12

Durante l’incontro saranno mostrati diversi tipi di supporti, le loro caratteristiche e il loro utilizzo affrontando in pratica le legature principali con la fascia e le regole fondamentali di un portare sicuro.

Pannolini alternativi, ore 15

Quello dei pannolini lavabili è un mondo da riscoprire che unisce il risparmio economico al minore impatto ecologico. Anche quando si tratta di moderni usa e getta biodegradabili.

Saranno presentati diversi modelli di pannolini presenti sul mercato, ognuno con le sue caratteristiche e, non meno importante, la loro corretta gestione tra contenitori, lavatrici e asciugatrici.

La Sala Nevera è in via del Santuario, a Saronno

La partecipazione a ciascun workshop costa 5€.

Per maggiori info e prenotazioni: info@pannolinoteca.it oppure 340 7572754.