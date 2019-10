Escursione a passo lento al laghetto di Astano

Martedì pomeriggio 29 ottobre il CAI Luino propone una escursione in Valdumentina – Il percorso inizia a Dumenza, in Località Trezzino, in Via XX Settembre, punto in cui convergono diversi sentieri. Si prosegue su Via XX Settembre passando davanti alla casa natale di Vincenzo Peruggia, l’autore del furto della Gioconda, avvenuto nel 1911, fino a raggiungere il bivio con la scalinata selciata che porta al Santuario di Trezzo e che si prende sulla DX. Si prosegue sulla scalinata affiancata dalle cappelle della Via Crucis fino a raggiungere il Santuario della Beata Vergine di Trezzo dal cui sagrato si gode una ampia vista sulla valle sottostante e sui paesi vicini. Si continua sulla mulattiera che sale nel bosco fino a raggiungere il bivio con il sentiero 172A per il Monte Clivio che si lascia sulla DX e si prosegue sul sentiero che costeggia un laghetto parzialmente interrato fino a raggiungere la rete che segna il confine con la Svizzera. Si supera il confine attraversando il vecchio cancello sulla “ramina” e si giunge alla Dogana Vecchia di Astano, ora riconvertita in abitazione civile, e da qui, sulla strada asfaltata in leggera discesa, in circa 15 minuti si raggiunge il Laghetto di Astano, attrezzato con ristoro e pesca sportiva. Difficoltà T (turistico) – Tempo h 2.30 – Dislivello 171m

Accompagnatori G.Carlo 331 1020657 – Giovanni – Gianni 3387768131

Programma

Ore 13.45 ritrovo presso posteggio Tribunale di Voldomino inferiore

Ore 13.50 partenza con mezzi propri per Poppino e ripartenza per Trezzino

Ore 14.15 inizio escursione dal posteggio inizio frazione di Trezzino

Ore 16.30 fine escursione e rientro a Luino

In caso di meteo avverso escursione annullata. Abbigliamento e calzature adeguate – I bastoncini non devono mancare vanno bene anche quelli per sci.

Escursione gratuita con condivisione spese auto.Adesioni e assicurazione: la partecipazione alle escursioni proposte dal CAI Luino è consentita solo agli iscritti al CAI di qualsiasi sezione nazionale o a club alpinistici stranieri di cui esiste una reciprocità. Per i non soci che desiderano partecipare alla escursione viene fatto obbligo di iscriversi il giovedì antecedente la gita versando la quota di € 10 comprensiva della polizza assicurativa prevista dalla sede centrale per Soccorso Alpino –Infortuni senza la quale non sarà possibile partecipare – Informazioni – CAI Luino via B. Luini 16 tel/fax 0332 511101; e-mail escursioni@cailuino.it Informazioni Turistiche Luino – via della Vittoria 1 Luino – tel. 0332-530019; e-mail infopoint@comune.luino.va.it. Pro Loco Maccagno con Pino e Veddasca – tel 0332 562009 – mail info@prolocomaccagno.it.